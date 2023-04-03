"Не сваливаю, как некоторые": Галустян опроверг слухи о желании покинуть Россию

Поводом для слухов стало получение артистом гражданства Армении

Шоумен Михаил (Ншан) Галустян заявил в понедельник, 3 апреля, что не собирается уезжать из России, несмотря на получение армянского гражданства.

Артист напомнил, что Армения — это его историческая и этническая родина, однако подчеркнул, что любит Россию, где у него много друзей, работы, контрактов, поклонников.

В соцсетях Галустян написал, что Россия — его "родина, и точка", поэтому "никуда отсюда не сваливаю, как некоторые", сообщает РБК.

Что касается получения паспорта Армении, шоумен подчеркнул, что "шел самым честным и правильным путем, подал честно документы и вот наконец-то получил".

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Москва видит неприкрытые попытки Запада рассорить ее с Ереваном. Он добавил, что Запад занимается "дипломатическим рейдерством", подрывая ключевые принципы трехсторонних договоренностей между Москвой, Баку и Ереваном.

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