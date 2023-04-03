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Kyodo: Китай изменил позицию по Курилам в пользу России

19:21
  • понедельник
  • 03 апреля 2023

В 1964 году Мао Цзэдун заявил, что эти острова являются территорией Японии

Китай впервые с 1964 года занял нейтральную позицию по вопросу принадлежности островов Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, которые входят в Курильскую гряду. Об этом в понедельник, 3 апреля, рассказали китайские дипломатические источники.

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Как отмечает агентство Kyodo, позиция Пекина официально оставалась неизменной с 1964 года, когда Мао Цзэдун заявил, что Курильские острова являются территорией Японии. На китайских картах с тех пор граница между Японией и Россией обозначалась между островами Уруп и Итуруп, а на островах Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи ставилась отметка о том, что они "оккупированы Россией".

Однако в марте во время встречи с российским лидером Владимиром Путиным председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай "не принимает чью-то одну сторону" в вопросе принадлежности Курил. В Kyodo предположили, что это означает изменение позиции Китая на нейтральную и подтверждает сближение Пекина и Москвы.

Япония оспаривает суверенитет России над частью Курильской гряды, которую Токио называет своими Северными территориями. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что принадлежность Курил неоспорима и не подлежит обсуждению.

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