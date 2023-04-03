Росмолодежь принимает заявки на участие во Всероссийском конкурсе молодежных проектов

Лучшие проекты получат грантовую поддержку до 1 млн рублей

Федеральное агентство по делам молодежи запустило первый грантовый конкурс для физлиц в этом году, сообщили организаторы.

Прием заявок на "Росмолодежь.Гранты" завершится 20 апреля. Заполнить и отправить проектную заявку можно в ФГАИС "Молодежь России".

Как уточнили организаторы, Росмолодежь поддерживает социальные инициативы граждан в возрасте от 14 до 35 лет в различных номинациях. Это, в частности, проекты, направленные на организацию занятости молодежи, в том числе самозанятости, проекты, направленные на развитие малых территорий, проекты, направленные на поддержку межкультурного диалога и на международное сотрудничество.

Лучшие проекты по итогам экспертной оценки получат грантовую поддержку до 1 млн рублей.

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