В Москве проходит смотр-конкурс на лучшую организацию работы в области охраны труда

Конкурс организован столичным департаментом труда и социальной защиты

В Москве стартовал смотр-конкурс на лучшую организацию работы в области охраны труда, сообщили в пресс-службе столичного департамента труда и социальной защиты.

"Его цель - снижение уровня производственного травматизма и улучшение условий труда, профилактическая работа по предупреждению производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях города Москвы", - указали организаторы.

Кандидаты будут отбираться среди структурных подразделений организаций Москвы. Чтобы принять участие в конкурсе, руководителям организаций необходимо направить пояснительную записку, содержащую информацию о выполнении условий смотра-конкурса, а также заявку на участие и информационную карту.

Конкурс организован департаментом труда и социальной защиты населения города Москвы совместно с региональными органами исполнительной власти, Московской Федерацией профсоюзов и Московской Конфедерацией промышленников и предпринимателей (работодателей) под эгидой правительства Москвы.

"За 10-летний период в конкурсе приняли участие более 7 тысяч организаций столицы. Его проведение позволило снизить травматизм на 30%, улучшить условия труда на 300 тысячах рабочих мест, в 2 раза увеличить финансирование охраны труда", - добавили организаторы.

Подробную информацию о конкурсе можно найти здесь.

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