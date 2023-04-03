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Минстрой опроверг обязанность граждан впускать в квартиру коммунальщиков

19:39
  • понедельник
  • 03 апреля 2023

Министерство не выдвигало такую инициативу

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России не предлагало изменить законодательство так, чтобы закрепить обязанность россиян впускать в свое жилье коммунальщиков. Об этом в понедельник, 3 апреля, рассказал замглавы ведомства Алексей Ересько.

Комментируя соответствующие сообщения ряда СМИ, Ересько заявил, что "это какой-то непонятный фейк", о котором сам заместитель министра не знал.

Представитель Минстроя официально заявил, что его ведомство такой инициативы не выдвигало, сообщает ТАСС.

В марте премьер-министр России Михаил Мишустин встретился и с представителями фракции "Справедливая Россия — За правду" и обсудил с ними, в числе прочего, тему ЖКХ. Глава кабмина рассказал, что стартовала программа по комплексной модернизации жилищно-коммунального хозяйства, которая повысит качество услуг для 3 млн человек. На ее реализацию в регионах будет выделено более 140 млрд рублей.

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