За минувшие сутки ВСУ потеряли более 450 военных на шести направлениях

Над администрацией Артемовска теперь развевается российский флаг. На нем надпись в честь убитого военкора - "Владлену Татарскому добрая память". Артиллеристы теперь подписывают его именем снаряды.

Те, кто сейчас находятся на линии соприкосновения, провожают военного писателя в последний путь салютом. По укреплениям противника.

Водружение флага на руинах администрации юридически означает, что Артемовск освобожден. Фактически бои еще идут в центре города. Наши подразделения вплотную подошли к железнодорожной станции. Националисты отступили в западные районы. Переход Артемовска под контроль наших вооруженных сил отрезает ВСУ от снабжения и открывает дорогу на Краматорск. Группировка противника - в оперативном окружении. Ситуация для украинских боевиков - критическая. Но исполняющий роль Верховного главнокомандующего Зеленский, судя по всему, приказ на эвакуацию отдавать и не думает.

Огнеметные системы "Солнцепек" обращают в пепел укрепрайоны противника на участке фронта между Сватово и Кременной. В арсеналах коллективного запада этим ТОСам нет равных.

На авдеевском направлении продвижение пехоты поддерживает артиллерия и танкисты. Огонь корректируют с беспилотников. Авдеевка уже в полукольце. Украинские боевики разбегаются. Своего раненого солдата просто бросают посреди дороги. За минувшие сутки ВСУ потеряли более 450 военных на шести направлениях.

Игорь Конашенков, представитель Минобороны России: "На донецком направлении в ходе активных действий подразделений "Южной" группировки войск и огня артиллерии за сутки уничтожено до 285 украинских военнослужащих и наемников, один танк, три боевые машины пехоты, два бронетранспортера, одна боевая бронированная машина, восемь автомобилей, два пикапа, боевая машина РСЗО "Град", четыре гаубицы Д-30, а также два склада боеприпасов".

В ответ националисты пытаются отыграться на мирном населении. В Петровском районе Донецка, подорвавшись на мине "Лепесток", пострадала женщина. В результате обстрела ВСУ погибла жительница Горловки. По населенным пунктам левобережья Херсонской области выпущено более 40 снарядов. Неудивительно, что пострадавшие и физически, и морально от украинских властей люди выстраиваются в очереди за российскими паспортами. Даже под обстрелами.

Ветеран Великой Отечественной Василий Ломакин. За долгожданным российским паспортом его привезли в освобожденный от националистов поселок Троицкое Луганской области. Здесь было безопасно. Пока не начался обстрел из американских систем залпового огня HIMARS. Фронтовик Ломакин даже не дрогнул. Как и в годы той войны.

"Надо разгромить, уничтожить. Они, бандеры, есть и будут. Они столько вреда приносят - и не только на Украине. Всему народу они приносят вред", - заявил он.

Лилия Акиньшина, Евгений Назарюк, "ТВ Центр"

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