Переселение в Россию из недружественных стран упростят

Об этом сообщил премьер Михаил Мишустин

На развитие производств, в том числе по программе промышленной ипотеки, в этом году правительство дополнительно выделит более миллиарда рублей. Об этом сегодня на оперативном совещании с вице-премьерами заявил глава кабмина Михаил Мишустин, передает "ТВ Центр".

Такое решение позволит предприятиям получить льготные заемные средства на приобретение площадей и создание сотен дополнительных рабочих мест. Обсуждали на совещании и поддержку аграриев - на это в бюджете предусмотрено порядка 10 миллиардов рублей.

Еще один вопрос - упрощение правил участия в программе добровольного переселения в Россию соотечественников из недружественных стран.

"Они смогут подавать заявления не только в государстве, гражданами которого являются, но и за рубежом, где проживают, а также в нашей стране. Помимо этого, не нужно будет переводить и нотариально заверять документы, где записи продублированы на русском языке. Для беженцев и получивших временное убежище рассмотрение заявления об участии в государственной программе станет проводиться по ускоренной процедуре. Сократится и пакет необходимых документов. Таким образом, поможем скорее переехать тысячам наших соотечественников и их семьям, чтобы жить и работать в России", - заявил Мишустин.

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