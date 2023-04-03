ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Переселение в Россию из недружественных стран упростят

22:20
  • понедельник
  • 03 апреля 2023

Об этом сообщил премьер Михаил Мишустин

На развитие производств, в том числе по программе промышленной ипотеки, в этом году правительство дополнительно выделит более миллиарда рублей. Об этом сегодня на оперативном совещании с вице-премьерами заявил глава кабмина Михаил Мишустин, передает "ТВ Центр".

Такое решение позволит предприятиям получить льготные заемные средства на приобретение площадей и создание сотен дополнительных рабочих мест. Обсуждали на совещании и поддержку аграриев - на это в бюджете предусмотрено порядка 10 миллиардов рублей.

Еще один вопрос - упрощение правил участия в программе добровольного переселения в Россию соотечественников из недружественных стран. 

"Они смогут подавать заявления не только в государстве, гражданами которого являются, но и за рубежом, где проживают, а также в нашей стране. Помимо этого, не нужно будет переводить и нотариально заверять документы, где записи продублированы на русском языке. Для беженцев и получивших временное убежище рассмотрение заявления об участии в государственной программе станет проводиться по ускоренной процедуре. Сократится и пакет необходимых документов. Таким образом, поможем скорее переехать тысячам наших соотечественников и их семьям, чтобы жить и работать в России", - заявил Мишустин.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Пассажиры в аэропорту
Пассажиры в аэропорту
Михаил Мишустин
Михаил Мишустин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.