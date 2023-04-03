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Из Краснодара в Крым можно будет проехать по новой четырехполосной магистрали

22:30
  • понедельник
  • 03 апреля 2023

Время в пути с материка на полуостров сократится практически на два часа

Вот так сейчас выглядит дальний автоподход к Крымскому мосту - площадки с материалами, асфальтобетонные заводы, комплекс сортировки и дробления щебня. 119 километров - одна большая стройка.

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Дорога проходит рядом с землями сельхозназначения. Вот здесь - рисовые чеки, которым нужно много воды. Поэтому этот район Краснодарского край изрезан мелиоративными каналами. И главная сложность при строительстве новой трассы - необходимость возводить мосты. На всем протяжении будет 33 таких сооружения.

Старая дорога - частично двухполосная, на треть длиннее и проходит через 14 населенных пунктов, что значительно ограничивает скорость движения. На новом участке построят 49 искусственных сооружений и 10 многоуровневых развязок. Самая масштабная - на пересечении новой трассы с дорогой Новороссийск - Керчь. После того, как все это будет возведено, время в пути с материка в Крым сократится более чем на два часа

"На первом этапе завершены все свайные фундаменты по мостовым сооружениям. Мы вышли уже на мостовое полотно. В этом году мостовое полотно будет завершено, и мы приступим к первому слою асфальта", - рассказал Никита Храпов, начальник ФКУ Упрдор "Тамань".

Работы ведутся по поручению президента в рамках национального проекта "Безопасные и качественные дороги". Это будет четырехполосная трасса, полностью освещенная, без резких поворотов. А еще - без крутых подъемов и спусков, для этого делают искусственные насыпи или меняют грунт.

"На объекте одна выемка глубокая, она находится под Темрюком - все остальное насыпи. Так как участки подтопляемые, все делается из привезенного песка, минимальная высота насыпи - 2 метра, максимальная доходит до 12 метров", - уточнил  Алексей Уксусов, начальник главного управления ООО "Трансстроймеханизация" СП "Краснодар".

Дорожное покрытие современной трассы - это своеобразный пирог толщиной более полуметра. Состав смеси подобран под климатические особенности региона. Учитывалась интенсивность движения и высокие температуры летом. В основании - щебень и песок, затем - три слоя асфальта. Каждые 300 метров - контрольная проверка.

"Это керн, вырубка, отбирается из асфальтобетонного покрытия для дальнейшего испытания в лаборатории с целью определения качества уплотнения асфальто-бетонного покрытия. Определяются воздушные пустоты", - объяснил Юрий Рягузов, инженер-лаборант ФГБУ "Росдортехнология".

Строительство началось два года назад. На объекте задействованы более 1,5 тысячи человек и свыше 780 единиц техники. Работы выполнены уже наполовину. Проехать по новой трассе из Краснодара в Севастополь без светофоров можно будет уже в следующем году.

Никита Васильев, Егор Хлябич, Максим Володин, "ТВ Центр"

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