В Москве арестована подозреваемая в шпионаже

Ей грозит до 20 лет лишения свободы

Хамовнический суд Москвы в понедельник, 3 апреля, санкционировал арест Оксаны Федоровой, подозреваемой в шпионаже.

Суд удовлетворил ходатайство следователя ФСБ об избрании в отношении женщины меры пресечения в виде содержания под стражей, подтвердила пресс-секретарь суда Анна Локтева.

Поскольку материалы дела помечены грифом "секретно", раскрыть подробности она не смогла. Известно лишь то, что Федорова подозревается по ст. 276 Уголовного кодекса России (шпионаж). Если ее вина будет доказана, женщине грозил наказание до 20 лет лишения свободы, сообщает "Интерфакс".

В России ранее задержали журналиста американского издания The Wall Street Journal Эвана Гершковича по подозрению в шпионаже. Руководители внешнеполитических ведомств России и США обсудили ситуацию. Российский министр Сергей Лавров указал, что Гершкович был взят с поличным при попытке получения секретных сведений, осуществляя под прикрытием журналистского статуса сбор данных, составляющих государственную тайну.

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