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США признали отсутствие признаков намерения России применить ядерное оружие

20:17
  • понедельник
  • 03 апреля 2023

Москва подчеркивала, что это привело бы к непоправимым последствиям

Соединенные Штаты согласны с Россией в том, что победителей в ядерной войне быть не может и развязывать ее недопустимо. Об этом в понедельник, 3 апреля, рассказал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

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Американский чиновник признал, что Вашингтон не усматривает никаких признаков намерения Москвы применить ядерное оружие "на Украине или, откровенно говоря, где бы то ни было еще".

Кирби напомнил высказывание главы российского МИД Сергея Лаврова о том, что ядерную войну развязывать недопустимо, что в ней нет победителей. В Белом доме заявили, что согласны с ним на этот счет, сообщает ТАСС.

Президент России Владимир Путин ранее сообщил, что российская сторона разместит тактическое ядерное оружие в Белоруссии. Поводом для этого стало заявление Великобритании о поставках Украине снарядов с обедненным ураном.

Резкая реакция Запада на эти слова удивила российский МИД. Там напомнили, что именно страны НАТО ввели концепцию так называемых "совместных ядерных миссий" и продолжают ей следовать на протяжении долгих десятилетий, тогда как Москва проявляла максимальную сдержанность.

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