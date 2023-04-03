ООН озаботили сообщения о взрыве в Санкт-Петербурге

При взрыве погиб военный корреспондент Владлен Татарский

Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик в понедельник, 3 апреля, прокомментировал взрыв в кафе в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский и пострадали свыше 30 человек.

Как отметил Дюжаррик, в ООН "с озабоченностью узнали о взрыве в Санкт-Петербурге, в результате которого был убит блогер и ранены многие другие люди".

Представитель генсека всемирной организации отказался комментировать решение российского следствия квалифицировать взрыв как теракт, призвав дождаться результатов расследования, сообщает РИА Новости.

При этом постпред России при ООН Василий Небензя указал на избирательную позицию Запада и западных СМИ в связи с убийством Татарского в результате теракта, сообщает ТАСС.

Взрыв прогремел 2 апреля в кафе на Университетской набережной. В результате теракта погиб военный корреспондент Владлен Татарский (настоящее имя - Максим Фомин), пострадали 33 человека. Согласно данным правоохранительных органов, взрывное устройство принесла одна из посетительниц, в коробке была статуэтка — подарок Татарскому.

Следственный комитет квалифицировал взрыв как террористический акт. По данным следствия, организация теракта велась с территории Украины.

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