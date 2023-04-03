ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Военкор Владлен Татарский награжден орденом Мужества посмертно

20:25
  • понедельник
  • 03 апреля 2023

Президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Мужества посмертно военного корреспондента Владлена Татарского (настоящее имя - Максим Фомин), сообщила пресс-служба Кремля.
Минздрав: число пострадавших при взрыве в Санкт-Петербурге выросло до 33

"За мужество и отвагу, проявленные при исполнении профессионального долга", - уточняется в сообщении.

В воскресенье в кафе, где Татарский проводил творческий вечер, на Университетской набережной в Санкт-Петербурге прогремел взрыв. Татарский погиб, 33 человека пострадали.

Согласно данным правоохранительных органов, взрывное устройство принесла одна из посетительниц, в коробке была статуэтка - подарок Татарскому. Следственный комитет переквалифицировал уголовное дело в террористический акт. В ведомстве добавили, что располагают данными о том, что организация теракта велась с территории Украины.

По подозрению в совершении преступления задержана 26-летняя Дарья Трепова. С ней проводятся следственные действия.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Владлен Татарский
Владлен Татарский
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.