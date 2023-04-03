Военкор Владлен Татарский награжден орденом Мужества посмертно

Президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Мужества посмертно военного корреспондента Владлена Татарского (настоящее имя - Максим Фомин), сообщила пресс-служба Кремля.

"За мужество и отвагу, проявленные при исполнении профессионального долга", - уточняется в сообщении.

В воскресенье в кафе, где Татарский проводил творческий вечер, на Университетской набережной в Санкт-Петербурге прогремел взрыв. Татарский погиб, 33 человека пострадали.

Согласно данным правоохранительных органов, взрывное устройство принесла одна из посетительниц, в коробке была статуэтка - подарок Татарскому. Следственный комитет переквалифицировал уголовное дело в террористический акт. В ведомстве добавили, что располагают данными о том, что организация теракта велась с территории Украины.

По подозрению в совершении преступления задержана 26-летняя Дарья Трепова. С ней проводятся следственные действия.

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