Военкор Владлен Татарский награжден орденом Мужества посмертно

Президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ
Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Мужества посмертно военного корреспондента Владлена Татарского (настоящее имя - Максим Фомин), сообщила пресс-служба Кремля.
"За мужество и отвагу, проявленные при исполнении профессионального долга", - уточняется в сообщении.
В воскресенье в кафе, где Татарский проводил творческий вечер, на Университетской набережной в Санкт-Петербурге прогремел взрыв. Татарский погиб, 33 человека пострадали.
Согласно данным правоохранительных органов, взрывное устройство принесла одна из посетительниц, в коробке была статуэтка - подарок Татарскому. Следственный комитет переквалифицировал уголовное дело в террористический акт. В ведомстве добавили, что располагают данными о том, что организация теракта велась с территории Украины.
По подозрению в совершении преступления задержана 26-летняя Дарья Трепова. С ней проводятся следственные действия.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"