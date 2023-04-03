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Белый дом подтвердил подготовку нового пакета военной помощи Украине

21:00
  • понедельник
  • 03 апреля 2023

Вашингтон ждет от Киева активизации боевых действий

Соединенные Штаты предоставят Украине новый пакет военной помощи до конца недели. Об этом сообщил в понедельник, 3 апреля, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
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Чиновник не стал уточнять содержание и стоимость нового пакета, однако подчеркнул, что "вы, безусловно, продолжите видеть выделение нами дополнительных пакетов военной помощи Украине".

По словам Кирби, выделяемое оружие будет соответствовать тому, что США делали в последние несколько недель — "в плане того, чтобы у Вооруженных сил Украины имелись те боеприпасы, которые им необходимы в связи с подготовкой к дальнейшим ожесточенным боевым действиям, которых мы все можем ожидать в предстоящие недели и месяцы".

С продолжением улучшения погодных условий на Украине Вашингтон ожидает активизации военных действий, цитирует Кирби ТАСС.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подсчитал, сколько военной помощи получила Украина от Запада. По данным политика, переданное Североатлантическим альянсом Киеву вооружение оценивается более чем в 65 млрд евро.

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