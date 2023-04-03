ЕС счел новую концепцию внешней политики России попыткой оправдаться

Брюссель вновь обвинил Москву в агрессии

В Евросоюзе считают, что цель новой российской Концепции внешней политики — оправдать агрессивное поведение России против своих соседей и во всем мире. Такое заявление сделал в понедельник, 3 апреля, официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

В подтверждение своего тезиса европейский чиновник напомнил, что Россия разделяет другие страны на "дружественные" и "недружественные".

Стано также заявил, что новая российская Концепция внешней политики "выглядит как попытка поправить утраченную международную репутацию России, преодолеть ее международную изоляцию".

Представитель Евросоюза призвал Москву "уважать международное право и Устав ООН на деле, а не только на словах", немедленно прекратить все военные действия и "выйти с территории Украины в пределах ее международно признанных границ", сообщает РИА Новости.

31 марта глава государства Владимир Путин подписал новую редакцию российской Концепции внешней политики. В документе говорится, что флагманский проект России в XXI веке — превращение Евразии в единое общеконтинентальное пространство мира, стабильности, взаимного доверия, развития и процветания.

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