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Появились новые подробности диверсии на "Северных потоках"

21:41
  • понедельник
  • 03 апреля 2023

К атаке на газопроводы причастны Норвегия и США

Должностные лица некоторых стран Запада "шепчутся о потенциальной причастности" властей Польши или Украины к подрыву газопроводов системы "Северный поток". Об этом в понедельник, 3 апреля, рассказали источники издания The Washington Post.

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При этом издание подчеркивает, что члены НАТО и другие страны Европы не стремятся докопаться до истины при расследовании диверсии на "Северных потоках", а выявление виновных в подрыве едва ли остановит поставки оружия Киеву.

Источники также рассказали, что при диверсии на газопроводах использовалась яхта "Андромеда", чтобы отвлечь внимание от истинных исполнителей диверсии, однако она была не единственным задействованным в организации взрывов судном. Как пишет газета со ссылкой на своих собеседников, такую версию рассматривают следователи в Германии.

В сентябре 2022 года в результате подрыва произошла разгерметизация двух ниток первого "Северного потока" и одной нитки "Северного потока — 2" вблизи датского острова Борнхольм. В России возбудили уголовное дело по статье об акте международного терроризма.

Постпред России Василий Небензя выразил "серьезные и обоснованные сомнения" в объективности и транспарентности национальных расследований, проводимых некоторыми европейскими государствами. Дипломат подчеркнул, что они "нацелены не на выяснения обстоятельств произошедшей диверсии, а на то, чтобы скрыть улики и зачистить место преступления".

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