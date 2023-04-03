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В Госдуме решили ужесточить наказание за терроризм

22:00
  • понедельник
  • 03 апреля 2023

Поправки уже прорабатывают

В Государственной думе продолжается подготовка поправок в законодательство, ужесточающих ответственность за терроризм, а также расширяющих составы, влекущие пожизненное лишение свободы за такие преступления. Об этом в понедельник, 3 апреля, рассказал глава думского комитета по безопасности Василий Пискарев.
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Парламентарий отметил, что планируется ужесточать наказание по статьям Уголовного кодекса России 205 ("Террористический акт"), 205.1 ("Содействие террористической деятельности"), 205.2 ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма") и другим статьям, которые предусматривают наказание за террористическую деятельность.

Пискарев напомнил, что действующий Уголовный кодекс России уже предусматривает для террористов заключение вплоть до пожизненного, но по некоторым составам наказание мягче.

Поправки требуются для того, чтобы защитить россиян "от тех беспрецедентных угроз, с которыми сейчас столкнулась наша страна со стороны Украины и ее западных спонсоров", написал депутат в своем Telegram-канале.

Работа над ужесточением наказания за терроризм активизировалась после взрыва в кафе в Санкт-Петербурге, при котором погиб военкор Владлен Татарский и пострадали 33 человека.

По данным спецслужб, теракт был спланировал украинскими спецслужбами. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что киевский режим поддерживает террористические действия и стоит за убийствами людей начиная с 2014 года.

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