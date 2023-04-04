Минобороны показало работу "ночных охотников" в зоне СВО

Ми-28 уничтожили командные пункты противника

Кадры боевой работы "ночных охотников" в зоне специальной военной операции опубликовало Минобороны России. Экипажи многоцелевых ударных вертолетов Ми-28 армейской авиации Западного военного округа уничтожили замаскированные командные пункты и бронетехнику ВСУ.

В военном ведомстве пояснили, что задачи армейской авиации ЗВО – уничтожение бронетехники и объектов военной инфраструктуры противника, сопровождение воинских колонн, авиационная поддержка подразделений. Все полеты проходят на предельно малой высоте.

На видео показано, как звено вертолетов армейской авиации прикрывают транспортно-штурмовые Ми-8 с группой огневой поддержки на борту. На кадрах видно, как Ми-28 на скорости больше 200 километров в час поражают огневые точки противника.

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