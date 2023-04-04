Растерявший авторитет Макрон пытается рассорить Россию и Китай

Президент Франции отправился в Китай

Макрон едет к Си Цзиньпину. Миссия - предотвратить сближение Пекина с Москвой. После визита председателя КНР в Москву и тёплых переговоров с Владимиром Путиным от Си Цзиньпина стали ожидать телефонных звонков. Байден в Вашингтоне, Зеленский в Киеве. Но тишина. Председатель отчитываться об итогах визита не считает нужным, и вот в Пекин едет Эммануэль Макрон.

"Франция надеется убедить китайского лидера Си Цзиньпина не сближаться ещё больше с российским президентом Владимиром Путиным. Париж хочет, чтобы Си вместо этого сыграл посредническую роль в урегулировании конфликта на Украине", - пишут западные СМИ.

В прошлом году под Парижем восхищённые избиратели принимают Макрона градом помидоров. Президент Франции медленно, но верно работал над тем, чтобы растерять авторитет своей страны, да и свой собственный. В своё время визит к Дональду Трампу французы назвали унизительным.

Брался Макрон и за разговоры с Владимиром Путиным - и, не предупредив российского президента, позволил тележурналистам записать весь телефонный разговор.

О каком авторитете тут может идти речь, когда глава государства все тайны готов разболтать. В 2021-м Франция пережила очередное унижение, которого не может забыть до сих пор. Австралия, присоединившись к антикитайскому альянсу AUKUS, в который входят Великобритания и США, разорвала с Францией контракт на поставку 12 подводных лодок. Деньги за боевые субмарины получат Соединённые Штаты. Энергетический кризис Франция надеялась преодолеть вместе с немецкими партнёрами. Но Олаф Шольц решил вливать деньги в свою экономику. И осенью прошлого год махнул в Пекин, не предупредив Макрона.

В собственном доме порядка нет. Протащив в обход парламента закон о повышении пенсионного возраста, Макрон столкнулся с такими проявлениями народной любви, что вообще непонятно, остался ли у него хоть какой-то политический авторитет? Надежда вбить клин между Пекином и Москвой? Если она и есть у кого-то, то не у вас, господин президент Франции. У вас у самого в действительности всё не так, как на самом деле.

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