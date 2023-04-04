"Россия осталась в плюсе": почему не сработал ценовой потолок на нефть

Резко вырос спрос в дружественных странах

Остались ли у США и их западных союзников какие-либо инструменты давления на ОПЕК? Почему ценовой потолок на российскую нефть не принёс результатов, на которые так рассчитывали его инициаторы? И удалось ли нашей нефтяной промышленности преодолеть возникшие из-за санкций проблемы?

В программе "События. 25-й час" на вопросы ведущего Алексея Фролова ответил руководитель Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов.

"Потолок на нефть в 60 долларов за баррель не нанес ущерб российской экономике. Потому что вырос спрос в дружественных странах. В конечном счете, российский бюджет, Россия в целом остались в плюсе", - отметил он.

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