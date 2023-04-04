Подавил вражеские позиции: представлены новые герои СВО

Бойцы проявили мужество

Новые данные о доблести и героизме наших военнослужащих, которые защищают мирных жителей Донбасса.

Капитан Кирилл Мехов обнаружил группу украинских диверсантов, которые минировали дорогу на пути российской колонны. Кирилл вместе с подчинёнными атаковал противника, сосредоточенным огнём подавив вражеские позиции. В ходе боестолкновения националисты понесли большие потери и отступили, а наша колонна вовремя прибыла в заданный район.

Старший лейтенант Илья Данченко вместе со своим взводом штурмовал укреплённые позиции радикалов с эшелонированной системой обороны. Благодаря грамотному руководству старшего лейтенанта Данченко и профессионализму его подчинённых противник был уничтожен, а стратегически важный лесной массив перешёл под контроль российских вооружённых сил

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