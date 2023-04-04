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Трампу собираются предъявить обвинение по 34 пунктам

08:56
  • вторник
  • 04 апреля 2023

Он намерен отстаивать свою невиновность

Стала известна стратегия поведения Дональда Трампа на судебных слушаниях, которые, как ожидается, состоятся во вторник. Как заявил его адвокат, экс-президент намерен отстаивать свою невиновность, сообщает "ТВ Центр".
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Обвинения по 34 пунктам будут предъявлены в рамках так называемого дела "Сторми Дэниэлс". Трампу грозит реальное тюремное заключение. Бывший хозяин Белого дома, которого считают главным кандидатом на выдвижение от Республиканской партии на выборах 24 года, станет первым экс-президентом в истории США, которому будут предъявлены обвинения в уголовном правонарушении.

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