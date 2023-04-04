Понимают и исцеляют: Илья Резник рассказал о своих "помощниках"

Народный артист очень любит кошек, и они ему помогают

Народный артист России Илья Резник сегодня отмечает юбилей, ему исполняется 85. Уже первая песня на его стихи - "Золушка" - принесла поэту всесоюзную популярность. Теперь его композиции исполняют самые яркие звезды российской эстрады.

Переполненный зал, лучшие исполнители, знаменитые хиты. А юбиляр настаивает: он просто поэт и ни в коем случае - не песенник. А еще басни, притчи, поэмы. Но сколько Илья Резник о них ни рассказывает, публика обожает его.

Уже которое поколение исполняет его "Маэстро" и "Вернисаж", мучаясь вопросом: как можно научиться так талантливо писать? Резник отвечает: никак. Дар либо есть, либо нет.

Он пронёс свой дар через блокадный Ленинград, мысли о Суворовском училище, работу электриком и четыре попытки поступить в театральный. Его мечта общаться со зрителем лишь собственными словами сбылась именно на сцене.

Свою "Золушку" Илья Резник написал более полувека назад. Песня стала визитной карточкой Людмилы Сенчиной, хотя изначально певице не понравилось. Но поэт не расстраивался: он уже точно знал силу своего таланта.

Он убеждался в этом сотни раз, сотрудничая с Пугачевой и Киркоровым, с Леонтьевым и Боярским. В начале 90-х, когда не на что было не то что жить - просто есть, уехал в США. Читал стихи для эмигрантов, писал песни для Успенской. С ними она и покорила Москву.

Правда, всю глубину его поэзии тогда так и не поняли. Для шпаны Илья Резник никогда не писал и не собирается. Он даже белый цвет в одежде предпочитает в память о Байроне и Пушкине. А еще юбиляр, переживший немало испытаний и человеческих предательств, очень любит компанию кошек. Говорит, как никто понимают, помогают и исцеляют.

"Они очень внимательные и очень трогательные. Я их очень люблю", - говорит он.

Он по-прежнему много пишет, издаёт, но не продаёт свои книги. Предпочитая стихи дарить тем, кому они нужны именно сейчас.

Ольга Стрельцова, Анастасия Болгова, "ТВ Центр".

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