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Все пункты обвинения против Трампа переквалифицировали в уголовные

08:34
  • вторник
  • 04 апреля 2023

Действия Трампа были направлены на сокрытие другого преступления, посчитал прокурор

Окружной прокурор Манхэттена Элвин Брэгг переквалифицировал все 34 пункта обвинения против Дональда Трампа в уголовные. Об этом сообщает Yahoo News со ссылкой на близкий к следствию источник.

Как пишет издание, обвинение в фальсификации деловой документации может преследоваться в штате Нью-Йорк как проступок. Однако офис Брэгга повысил все обвинения до преступлений класса Е. Это низший уровень преступлений в уголовном кодексе штата.

Решение переквалифицировать обвинение прокурор принял из-за того, что действия Дональда Трампа были направлены на сокрытие другого преступления.

За подделку деловых бумаг Дональду Трампу может грозить до четырех лет лишения свободы. Однако источник издания полагает, что вряд ли экс-президента отправят в тюрьму из-за этого.

Бывший хозяин Белого дома, которого считают главным кандидатом на выдвижение от Республиканской партии на выборах 2024 года, станет первым экс-президентом в истории США, которому будут предъявлены обвинения в уголовном правонарушении.

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