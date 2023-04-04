Москва будет отвечать Брюсселю жестко

Москва будет отвечать на враждебные шаги ЕС жестко, руководствуясь национальными интересами России и общепринятым в дипломатической практике принципом взаимности. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Евросоюз потерял Россию по своей вине.

"Евросоюз "потерял" Россию. Но он сам в этом виноват. Ведь именно страны — члены ЕС и руководители самого союза открыто заявляют о необходимости нанесения России, как они выражаются, стратегического поражения", - заявил Лавров в интервью изданию aif.ru, опубликованном на сайте российского МИД.

Российский министр подчеркнул, что европейские страны накачивают преступный киевский режим оружием и боеприпасами, направляют на Украину инструкторов и наемников. Так что теперь Москва рассматривает ЕС в качестве недружественного объединения. Россия будет принимать решения о будущем диалога с Евросоюзом на основе интересов, зафиксированных в новой концепции внешней политики страны, одобренной президентом России Владимиром Путиным, заключил глава МИД.

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