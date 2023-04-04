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ВСУ обстреляли детсад в Горловке

09:03
  • вторник
  • 04 апреля 2023

Разорвались снаряды "натовского" калибра

Украинская артиллерия обстреляла один из районов Горловки – Пантелеймоновку. Два снаряда взорвались на территории детского сада.

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"В результате обстрела пгт Пантелеймоновка (Центрально-Городской район Горловки) со стороны ВФУ два вражеских снаряда разорвались на территории детского сада №43 "Росинка". Без пострадавших", - написал в Telegram мэр Горловки Иван Приходько.

Факт обстрела подтвердили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. По данным СЦКК, украинские войска в 7.40 выпустили по Пантелеймоновке 2 снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров.

Пантелеймоновка находится к северо-востоку от Донецка. Поселок расположен примерно на полпути от административного центра ДНР до Горловки, передает РИА Новости.

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