ВСУ обстреляли детсад в Горловке

Разорвались снаряды "натовского" калибра

Украинская артиллерия обстреляла один из районов Горловки – Пантелеймоновку. Два снаряда взорвались на территории детского сада.

"В результате обстрела пгт Пантелеймоновка (Центрально-Городской район Горловки) со стороны ВФУ два вражеских снаряда разорвались на территории детского сада №43 "Росинка". Без пострадавших", - написал в Telegram мэр Горловки Иван Приходько.

Факт обстрела подтвердили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. По данным СЦКК, украинские войска в 7.40 выпустили по Пантелеймоновке 2 снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров.

Пантелеймоновка находится к северо-востоку от Донецка. Поселок расположен примерно на полпути от административного центра ДНР до Горловки, передает РИА Новости.

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