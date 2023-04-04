Возросло число пострадавших в результате взрыва в кафе в Петербурге

Минздрав сообщает о 40 раненых

Число пострадавших в результате взрыва в кафе в Санкт-Петербурге возросло до 40 человек. По данным Минздрава России, пятеро раненых в тяжелом состоянии.

"По оперативным данным, в результате инцидента в кафе в Санкт-Петербурге за медицинской помощью обратились 40 человек, в их числе трое несовершеннолетних", - приводит сообщение пресс-службы Минздрава "Интерфакс".

Врачи оказывают пострадавшим всю необходимую медицинскую помощь. По данным ведомства, в больницах Санкт-Петербурга остаются 25 человек, состояние пяти из них оценивается как тяжелое.

Взрыв в помещении кафе в центре Санкт-Петербурга прогремел 2 апреля. Погиб военный корреспондент Максим Фомин, известный под псевдонимом Владлен Татарский. СК переквалифицировал уголовное дело на статью о террористическом акте. Задержана подозреваемая - Дарья Трепова.

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