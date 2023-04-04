Небензя: Россия никому не угрожает ядерной войной

Европа продолжает курс на вооружение киевского режима

Отсутствие реакции на убийство российского журналиста снова демонстрирует лицемерие стран Запада. Об этом заявил на заседании Совбеза ООН наш постпред Василий Небензя. О том, что Евросоюз потерял Россию как партнёра, сообщил и Сергей Лавров. Однако европолитики продолжают курс на вооружение киевского режима и противостояние с Москвой. Сегодня в военный блок НАТО официально войдёт Финляндия.

В апреле Россия председательствует в Совете безопасности ООН. И этот факт вызывает сильное раздражение на Западе. Звучали предложения бойкотировать заседания и даже исключить нашу страну из Совбеза. Василий Небензя напомнил, что свое место в совете Россия получила абсолютно легитимно, как правопреемник СССР, и всегда была "честным брокером", в отличие от ряда других членов, нередко использующих манипуляции при принятии важных решений и резолюций. В свою очередь постпред России предложил обратить внимание на отсутствие реакции Запада на теракт в Петербурге, в результате которого погиб журналист Владлен Татарский.

"Со стороны международного сообщества, ООН, журналистских организаций не было какой-либо реакции в связи с этим преступлением. Так что, мы думаем, имеет место определенная избирательность в подходе к тому, что происходит с журналистами. От организаций, которым надлежит комментировать подобные происшествия, не было ни единого слова. Они бы прокомментировали это, если бы речь шла не о российском журналисте", - заявил Василий Небензя.

Прячет голову в песок Запад и по вопросу зерновой сделки, которая, по словам Небензи, не выполняется ровно в той части, которая касается России. "Вторая часть договоренности, которая касается российского экспорта продовольствия и удобрений, на 100% не работает, несмотря на все усилия генсекретаря ООН и главы Конференции ООН по торговле и развитию. Мы признаем эти усилия, но мы сейчас там, где есть. Что произойдет за 60 дней? Мы ожидаем прогресса", - отметил Василий Небензя.

Но прессу с подачи западных политиков больше волнует решение России разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии - это же так близко к границам НАТО и может грозить ядерной войной, тревожатся журналисты.

"Что касается ядерной войны, то я сплю хорошо, потому что знаю, что по крайней мере мы не просим о ядерной войне, не угрожаем ядерной войной. Весь этот нарратив о том, что Россия угрожает миру ядерными боеголовками, является частью пропаганды. Российской ядерной доктриной предусмотрены несколько четких сценариев, при которых может быть применено ядерное оружие. Сейчас определенно не та ситуация, которая была бы предусмотрена нашей ядерной доктриной", - заявил Небензя.

Запад обеспокоен, но при этом не упоминает, что США давно разместили тактическое ядерное оружие в Европе, максимально сократив подлетное время ракет к территории России. Об этом неоднократно заявлял Владимир Путин. В 2021 году президент выдвинул инициативу о предоставлении нашей стране юридически обязывающих гарантий безопасности на западном направлении. В ответ - тишина. Но безопасность может быть только обоюдной, напомнил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью газете "Аргументы и факты":

"Здесь возникает проблема, которая наиболее точно описывается уже достаточно избитым, но удачным выражением - "для танго нужны двое". Россия неоднократно предлагала конструктивные начинания, выступала с прагматичными, неполитизированными предложениями по урегулированию актуальных международных проблем... Однако в Вашингтоне и Брюсселе нас или игнорировали, или реакция была отрицательная... Сегодня США и их натовские сателлиты сделали крайне рискованную ставку на дальнейшую эскалацию конфликта. Коллективный Запад открыто декларирует задачу нанести России "стратегическое поражение".

В мае прошлого года Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО. У Швеции возникши проблемы с одобрением со стороны Турции и Венгрии. Финляндия станет 31-м членом альянса уже сегодня.

Алексей Платонов, "ТВ Центр".

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