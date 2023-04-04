В Нью-Йорке усилили меры безопасности перед судом над Трампом

Экс-президент США не признает вину и не пойдёт на сделку со следствием

Дональд Трамп предстанет во вторник перед судом в Нью-Йорке. Экс-президенту США может быть предъявлено обвинение по более чем 30 пунктам. По словам адвоката, в любом другом случае дело было бы максимально простым. Но учитывая политическую подоплёку, грозит стать самым долгим и резонансным в истории США.

Очередной эпизод многосерийного фильма под названием "Охота на Трампа", рейтингам которого позавидует любой криминальный сериал. Бывший президент в шаге от того, чтобы войти в историю как первый американский лидер, ставший фигурантом уголовного дела. Обвинения предъявят сегодня. Накануне самый высокопоставленный подозреваемый США выехал из своего дома в Мар-а-Лаго, чтобы предстать перед судом. Толпа сторонников сопровождала его от ворот до самого Нью-Йорка.

Такие настроения раздражают демократов. Они заранее заявили о готовности к вспышкам насилия. В Нью-Йорке усилены меры безопасности. Над Трамп-Тауэр барражируют вертолёты. Улицы у здания суда перекрыты.

По закону подозреваемый должен слушать обвинение в наручниках. Наденут их на Трампа или нет, пока под вопросом. Но у бывшего президента уже взяли отпечатки пальцев, сообщил его сын. Не забыв назвать происходящее политическим цирком. Что именно вменяют бывшему главе государства, пока засекречено. Известно лишь, что это десятки статей, по которым может грозить реальный срок.

Обвинение считает, что перед выборами 2016-го адвокат Трампа заплатил порноактрисе за молчание о связи с кандидатом в президенты. Само по себе это не преступление. Политика подозревают в подделке документов: якобы деньги записали как юридические расходы его компании. Такие дела обычно проходят по относительно мягким статьям и не влекут тюремного срока. Но в этой истории всё нетипично.

"Трамп всего лишь месяц не отправлял оружие Киеву - и ему объявили импичмент. Трамп указал на коррупционные дела семьи Байденов на Украине - и попал под импичмент. А теперь он заявил, что закончит войну в этой стране - и неделю спустя его обвиняют по уголовному делу. Военное лобби управляет страной. Трамп представляет такую угрозу, потому что его не могут контролировать, а страна уничтожает тех, кого не может контролировать", - заявил ведущий телеканала "Фокс Ньюс" Джесси Уотерс.

По заявлению адвоката, Трамп не признает вину и не пойдёт на сделку со следствием. Несмотря на обвинения, он сможет участвовать в выборах. Согласно последнему опросу, большинство республиканцев видят именно Трампа кандидатом от своей партии. За последние сутки в его предвыборный фонд поступило более 4 миллиона долларов добровольных пожертвований.

Кристина Мамиконян, "ТВ Центр".

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