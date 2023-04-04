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Собянин: Завод "Москвич" заключил один крупнейших в мире контрактов на поставку электромобилей

11:50
  • вторник
  • 04 апреля 2023

Автопредприятие посетил мэр столицы

Важная веха в развитии экологически чистого пассажирского транспорта в столице. Завод "Москвич" подписал один из крупнейших в мире контрактов на поставку электромобилей для такси и каршеринга. О заключении масштабного соглашения сегодня объявил Сергей Собянин. Мэр посетил автопредприятие, которое благодаря решениям городских властей обрело вторую жизнь и активно наращивает темпы производства.
"Москвич" подтвердил планы выпуска двух новых моделей

"Москвич-3" - первая модель, вышедшая с конвейера завода после возвращения ему исторического названия. Это одновременно достаточно просторный, но компактный кроссовер - то, что нужно для передвижения по большому городу. Его версия с электродвигателем - 3е - пиковой мощностью 193 ЛС, объёмом аккумулятора почти 66 кВтч и запасом хода 410 км.

"Этого вполне достаточно чтобы ездить обычному человеку на работу и обратно на всю неделю и в выходные только заряжать. Если понадобится зарядка - от городской зарядки средней мощности заряжается автомобиль полтора часа", - сообщил руководитель проектов завода "Москвич" Максим Клюшкин.

Уже 50 таких машин работают в московском такси, и скоро на улицах столицы их станет значительно больше. "Москвич" продолжает развиваться, сохранил трудовой коллектив. В прошлом году было произведено всего 600 машин, в этом году программа уже на 50 тысяч, 10 тысяч из них - это электромобили. В 24-м году мы ставим себе задачу произвести уже 100 тысяч. "Москвич" уже сегодня участвует в развитии городского пассажирского транспорта. С "Яндекс Такси" заключены контракты общей мощностью на 5 тысяч машин, из них 2 тысячи - электромобили. Это один из крупнейших контрактов в мире по поставкам для такси и каршеринга. Улучшение экологии города, ну и хороший пример для других. Надеюсь, эта машина будет надежно служить для москвичей и гостей столицы", - заявил Собянин.

Начинать выпуск нового "Москвича" на заводе пришлось практически с нуля - компания "Рено" ушла с российского рынка, поэтому сейчас приходится опираться на восточных поставщиков. При этом огромное значение имеет опыт отечественных специалистов.

На ближайшие 6 лет запланировано полное возрождение автозавода "Москвич". Оно будет происходить в три этапа. Уже готовится к выходу следующая модель – "Москвич 6" - комфортный эргономичный седан.

Александра Панина, "ТВ Центр".

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