Зрители ТВЦ собирают средства на лечение Насти Николаевой

Девочке требуется срочная помощь

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

Любит рисовать и интересуется корейской культурой героиня нашего следующего сюжета - Настя Николаева. У девочки - острый миелоидный лейкоз. Она уже перенесла несколько курсов химиотерапии. Лечение дало результат, но вызвало осложнения. А теперь Насте требуется трансплантация костного мозга. И чтобы помочь организму ребёнка восстановиться после операции, ей потребуется поддерживающая терапия стоимостью более четырёх миллионов рублей. Семья собрать такую сумму просто не в силах.

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita начинают сбор средств на лечение Насти. Чтобы помочь, достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод. Для этого следует навести камеру вашего мобильного телефона на QR-код, расположенный на экране, перейти далее по ссылке, нажать кнопку "помочь" и следовать инструкции. Лечение нужно начать как можно скорее.

Отсутствие волос придает образу шарм голливудской кинозвезды и дерзость поп-идола. О том, что болезнь все решила за нее, Настя говорит едва слышно: "Вот такой я была до болезни. Самым тяжёлым было принять, что я отрежу свои волосы".

Не менее тяжело далось решение согласиться на съёмки - за внешней храбростью скрывается застенчивый подросток, который отчаянно борется за свою жизнь. Болезненный укол, от которого хочется выть белугой. Настя даже бровью не повела.

Ремиссия как подарок судьбы. Дневной стационар после пережитого – почти курорт. Можно выходить на улицу, ночевать дома. Что это передышка перед решающей схваткой, все понимают.

"У Насти химиорезистентное течение острого миелоидного лейкоза. В настоящее время Насте проводится таргетная терапия. Чтобы попытаться полностью излечить заболевание, Насте предстоит пройти этап трансплантации гемопоэтических стволовых клеток", - рассказала врач-гематолог Любовь Цветкова.

Настя с детства поражала родителей своими талантами. За что не возьмётся – дело спорится. Рисует, поет, танцует, играет на фортепиано, много читает. Везде успевает, везде первая и просто пышет здоровьем. Все изменилось в одночасье осенью прошлого года: боль в животе, плохие анализы, госпитализация.

Началось лечение. Три курса высокодозной химиотерапии приносили массу побочных эффектов и не давали врачам ожидаемого результата. Из-за ослабленного иммунитета Настя провела в боксе три месяца.

"Самое тяжёлое здесь даже не про болезнь. А про принятие себя. Разрешить себе кормить себя с ложечки, когда ты инвалид. Не дойти до туалета. Принять, что как раньше уже не будет", - говорит Настя.

Справиться с плохими мыслями помогает рисование. Настя начала учить корейский язык, увлеклась промышленным дизайном и восточной философией.

"Раньше я не так ценила жизнь. Когда ты сталкиваешься со смертью лицом к лицу, это совсем другие ощущения", - говорит Настя.

Врачи до последнего надеялись, что химиотерапия "сработает". Но нет. Шанс на выздоровление может дать трансплантация стволовых клеток, она "перезагрузит" организм. Теперь Насте нужны дорогостоящие лекарства, которые помогут избежать осложнений.

"Насте потребуется комбинированная противомикробная терапия широкого спектра действия. И противогрибковые препараты, и также препараты с антибактериальным механизмом действия", - отметила Любовь Цветкова.

В совокупности расходы на сумму более четырех миллионов рублей. Семья, потратившая на лечение дочери все сбережения, в отчаянии. "Я прошу всех людей, который смотрят сейчас, помогите нам", - обратилась мама Насти Евгения Николаева.

Врачи говорят, что для здоровья Насти дорог каждый день. И при длительном ожидании болезнь может прогрессировать. Храбрая девушка верит в лучшее и не отчаивается. Она готова ждать. И терпеть. Лишь бы жить.

Анастасия Мартынова, Георгий Могунов, "ТВ Центр".

Ждать Настя не может, коварная болезнь быстро прогрессирует. И девочке очень нужна ваша помощь. Сделать доброе дело просто - достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

Реквизиты:

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709

КПП: 784101001

Р/счет: 40703810655240000096

Банк получателя платежа: Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург

БИК: 044030653

К/счет: 30101810500000000653

Назначение платежа: помощь на лечение Анастасии Николаевой, программа 1659

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