Россияне назвали цену счастья

Среднестатистическому гражданину хватит 195 тысяч рублей

Среднестатистический россиянин почувствует себя счастливым, получая в месяц 195 тысяч рублей. Во что граждане оценивают счастье, выяснили специалисты Исследовательского центра портала SuperJob.ru.

Как выяснилось, российскому мужчине для счастья требуется больше денег, чем женщине - 220 тысяч и 170 тысяч рублей в месяц соответственно. Самые высокие финансовые запросы у респондентов с ежемесячным доходом от 80 тысяч рублей. Им для счастья надо не менее 265 тысяч рублей в месяц.

Запросы жителей мегаполисов выше, чем в регионах. Москвичи оценивают счастье в 260 тысяч рублей в месяц, жители Санкт-Петербурга смогут наслаждаться жизнью и за 230 тысяч рублей. Респонденты из Екатеринбурга, Казани и Краснодара оценили счастливую жизнь в 195 тысяч рублей в месяц, приводит данные опроса "Интерфакс".

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