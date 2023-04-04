Путин приехал в Тулу

Президент проведет там заседание Госсовета

Владимир Путин во вторник приехал с рабочим визитом в Тулу. Президент уже прибыл на завод "Тулажелдормаш". Позднее глава государства проведет заседание президиума Госсовета.

Как пишет "Интерфакс", на заводе Путин осмотрит сборочный цех, цех заготовок и сварочных узлов, а также пообщается с работниками предприятия. Там же в режиме видеоконференции президент проведет заседание президиума Госсовета. Оно будет посвящено развитию промышленности в условиях санкций.

На заседании также планируется представить предложения по масштабированию объемов поддержки промышленности и другие вопросы.

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