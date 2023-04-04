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Андрей Бочкарёв: Завершено строительство путепровода через Кантемировскую улицу

10:48
  • вторник
  • 04 апреля 2023

Строительство велось в сложных условиях интенсивного автомобильного трафика

Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарёв сообщил о завершении строительства путепровода через Кантемировскую улицу, от улицы Маршала Шестопалова до Павелецкого направления МЖД.

Длина путепровода - почти 180 метров. "Было построено семь опор, на которых возведено пролетное строение из преднапряженного монолитного железобетона. Завершены работы по устройству парапетов как с внутренней, так и с внешней стороны путепровода", – сообщил Бочкарёв.

Строительство путепровода велось в сложных условиях интенсивного автомобильного трафика на Кантемировской улице. "Для безопасного производства работ и бесперебойного функционирования транспорта был разработан соответствующий проект организации дорожного движения", – отметил заместитель мэра.

Генеральный директор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов сообщил, что всего на участке Московского скоростного диаметра от улицы Маршала Шестопалова до Павелецкого направления МЖД предусмотрено возведение четырех путепроводов.

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