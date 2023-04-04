Андрей Бочкарёв: Завершено строительство путепровода через Кантемировскую улицу

Строительство велось в сложных условиях интенсивного автомобильного трафика

Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарёв сообщил о завершении строительства путепровода через Кантемировскую улицу, от улицы Маршала Шестопалова до Павелецкого направления МЖД.

Длина путепровода - почти 180 метров. "Было построено семь опор, на которых возведено пролетное строение из преднапряженного монолитного железобетона. Завершены работы по устройству парапетов как с внутренней, так и с внешней стороны путепровода", – сообщил Бочкарёв.

Строительство путепровода велось в сложных условиях интенсивного автомобильного трафика на Кантемировской улице. "Для безопасного производства работ и бесперебойного функционирования транспорта был разработан соответствующий проект организации дорожного движения", – отметил заместитель мэра.

Генеральный директор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов сообщил, что всего на участке Московского скоростного диаметра от улицы Маршала Шестопалова до Павелецкого направления МЖД предусмотрено возведение четырех путепроводов.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"