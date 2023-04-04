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Японцы призвали Киев отказаться от Крыма и Донбасса

11:00
  • вторник
  • 04 апреля 2023

Украина долго не протянет

Помощь Запада Киеву со временем сократится. Шансы Украины на победу против России крайне низки, и долго она не протянет. В качестве компромисса украинским властям придется признать новые российские регионы и согласиться на новые границы, пишет японская газета Asahi Shimbun.

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"Союзники могут скорректировать свою политику, в результате чего их поддержка Украины постепенно уменьшится. Поэтому возможный компромисс — отказ Украины от Крымского полуострова и Донбасса, признание их российской территорией и проведение новых границ", — говорится в статье.

Авторы отмечают, что украинская экономика - в руинах, а ВВП сократился вдвое. У России же, несмотря на западные санкции, много лазеек, ее ВВП постепенно восстанавливает тенденцию к росту. Так что, если ничего не изменится, Киев долго не протянет. Перед Зеленским проблема: стоит ли защищать свою территорию, даже если страна будет выжжена дотла, задаются вопросом японские эксперты.

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