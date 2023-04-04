Собянин объявил о поставке 5 тысяч автомобилей "Москвич 3" и "Москвич 3е" для такси и каршеринга

"Москвич" уже сегодня участвует в развитии городского пассажирского транспорта

Таксопарки и каршеринг столицы получат 2 тысячи электромобилей "Москвич 3e" в рамках соглашения между Московским автозаводом "Москвич" и "Яндекс Такси". Об этом Сергей Собянин сообщил в ходе подписания соответствующего документа.

"Москвич" уже сегодня участвует в развитии городского пассажирского транспорта. С "Яндекс Такси" заключены контракты общей мощностью на 5 тыс. машин, из них - 2 тыс. электромобилей. Это один из крупнейших контрактов в мире по поставкам для такси и каршеринга, улучшению экологии города и хороший пример для других. Надеюсь, эта машина будет надежно служить для москвичей и гостей столицы. Спасибо огромное "КамАЗ", который вместе с нами подставил плечо, двигает этот проект", - сказал Сергей Собянин.

В прошлом году на возрожденном заводе было произведено 600 автомобилей. В этом году планируется выпустить уже 50 тысяч, из которых 10 тысяч – это электромобили.

"Самое важное, что уже в этом году начинается локализация. В следующем году она еще более глубокая будет. И параллельно разработаем собственную платформу электромашины", - добавил Собянин.

В свою очередь генеральный директор ПАО "КамАЗ" Сергей Когогин сообщил, что готовятся к выходу в 2023 году новые модели "Москвича".

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