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Нарышкин: Киев хочет физически уничтожить православие на Украине

11:55
  • вторник
  • 04 апреля 2023

Запад поддерживает эти намерения

Цель гонений на каноническое православие на Украине – не просто запрет веры. Киев намерен ее уничтожить, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

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"Киевский режим и хозяева киевского режима, находящиеся в столицах западных государств, стремятся не просто запретить, а буквально физически уничтожить каноническое православие на территории Украины", - приводит слова главы СВР "Интерфакс".

Нарышкин находится в Минске. Он прибыл в Белоруссию для участия в совместном заседании коллегий СВР России и КГБ Белоруссии.

Директора СВР в Минске принял президент Белоруссии. Александр Лукашенко поблагодарил Россию за информационную и техническую помощь белорусской разведывательной службе. По словам белорусского лидера, в последнее обмен разведданными стал более интенсивным.

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