Путин пообещал россиянам рост зарплат на 3-5% в этом году

Реальные располагаемые доходы вырастут на 2-3%

Реальная зарплата россиян в этом году должна вырасти на 3-5%. Об этом заявил Владимир Путин, общаясь с работниками Тульского завода железнодорожного машиностроения. Рост реальных располагаемых доходов составит 2-3%.

"Вопрос самый ключевой, на самом деле, для всей страны. Для любого человека это самый ключевой вопрос – благосостояние, уровень дохода. И решение этой задачи является ключевой для государства. Задачей номер один! Чтобы доходы российских семей соответствовали современным требованиям и были бы достойными", - сказал Владимир Путин.

Также президент сообщил, что программа переселения из ветхого жилья в России будет продолжена. По словам президента, правительством принято решение продолжить ее на следующие пять лет. Он напомнил, что на сегодняшнем этапе программа реализуется в отношении жилья, которое признано аварийным с 1 января 2012 года до 1 января 2017 года.

"В целом по стране мы за это время должны расселить свыше полумиллиона человек - 536 тысяч по-моему. Уже расселено примерно 480 тысяч человек", - сказал президент.

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