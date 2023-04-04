КГБ Белоруссии обнаружил лагеря боевиков у западных границ

Их готовят для мятежей и терактов на белорусской территории

Тренировочные лагеря для желающих устроить мятежи и теракты в Белоруссии обнаружил КГБ у западных границ республики. По данным спецслужб, такие лагеря действуют в соседних с республикой странах Запада и на Украине.

"На территории Польши, Украины, Литвы, Латвии, Чехии существуют лагеря по подготовке боевиков. Мы знаем конкретные вербовочные пункты, кто этим занимается, знаем персонально инструкторов и кто, на каких этапах проходит подготовку", - заявил глава КГБ Белоруссии Иван Тертель.

Директор спецслужбы пояснил, что задача боевиков - всколыхнуть обстановку в Белоруссии, добиться изменения власти путем вооруженного мятежа. Тертель подчеркнул, что в среднесрочной перспективе следует ожидать серьезной эскалации в регионе, передает РИА Новости.

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