Россия передала Белоруссии "Искандер", способный использовать ядерные ракеты

Авиация тоже получила возможность наносить удары ядерным оружием

Россия передала Белоруссии оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М", способный использовать ракеты в ядерном исполнении.

Об этом в среду, 4 апреля, заявил министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил. Уже началось обучение белорусских расчетов.

"Вооруженным Силам Белоруссии передан оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М". Он может использовать ракеты как в обычном, так и в ядерном исполнении", - сказал глава Минобороны.

Кроме того, возможность наносить удары ядерным оружием получила часть белорусских самолетов.

"Часть белорусских самолетов штурмовой авиации получили способность наносить удары по объектам противника средствами поражения в ядерном оснащении", - добавил министр (цитата по РИА Новости).

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