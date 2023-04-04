ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Россия передала Белоруссии "Искандер", способный использовать ядерные ракеты

12:39
  • вторник
  • 04 апреля 2023

Авиация тоже получила возможность наносить удары ядерным оружием

Россия передала Белоруссии оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М", способный использовать ракеты в ядерном исполнении.

Об этом в среду, 4 апреля, заявил министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил. Уже началось обучение белорусских расчетов.

"Вооруженным Силам Белоруссии передан оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М". Он может использовать ракеты как в обычном, так и в ядерном исполнении", - сказал глава Минобороны.

Кроме того, возможность наносить удары ядерным оружием получила часть белорусских самолетов.

"Часть белорусских самолетов штурмовой авиации получили способность наносить удары по объектам противника средствами поражения в ядерном оснащении", - добавил министр (цитата по РИА Новости).

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Ракетный комплекс "Искандер-М"
Ракетный комплекс "Искандер-М"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.