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Путин обсудил с Госсоветом ситуацию в промышленности на фоне санкций

14:38
  • вторник
  • 04 апреля 2023

Речь также зашла о подготовке квалифицированных инженерных и рабочих кадров

Развитие промышленности относится к вопросам национальной безопасности. Об этом сегодня заявил Владимир Путин. Президент находится с рабочей поездкой в Туле.

В режиме видеоконференции он провёл заседание Госсовета. Обсуждались меры, необходимые для быстрого запуска критически важных производств, разработки и внедрения новых технологий в условиях санкций. Все инструменты для решения этой задачи есть. Нужно развивать промышленную ипотеку, программы льготного кредитования и создавать рабочие места, передает "ТВ Центр".

"Ещё одно базовое направление - это подготовка квалифицированных инженерных, технических и рабочих кадров. Их дефицит формировался годами. Мы об этом много-много раз говорили. Здесь нам нужны действительно кардинальные перемены, ощутимые результаты. Цели, которые стоят перед экономикой и промышленностью, сами не реализуются. Их достигают люди - специалисты, работающие на предприятиях. По большому счёту, все направления развития профессионального образования у нас обозначены", - отметил Путин.

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