В Москве ИИ помог врачам поставить 10 млн предварительных диагнозов

Искусственный интеллект анализирует жалобы пациента

Искусственный интеллект помог московским врачам поставить уже 10 миллионов предварительных диагнозов, из них более миллиона - с начала этого года.

Во время приёма врач вносит в протокол осмотра жалобы пациента. Искусственный интеллект анализирует их и предлагает три наиболее вероятных предварительных диагноза. Специалист, изучив полученные данные, принимает окончательное решение по дообследованию и дальнейшему лечению. Плюсы такой системы - это экономия времени и исключение ошибок.

"Это действительно очень удобно, это очень удобный инструмент, который помогает, в первую очередь, и молодым врачам, которые только-только еще набираются опыта, да и опытным тоже очень помогает, потому что экономит время, нужно только нажать на одну кнопочку, и они прописывают весь диагноз", - рассказал заведующий отделением медицинской профилактики Артур Орландо.

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