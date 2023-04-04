ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Москве ИИ помог врачам поставить 10 млн предварительных диагнозов

14:59
  • вторник
  • 04 апреля 2023

Искусственный интеллект анализирует жалобы пациента

Искусственный интеллект помог московским врачам поставить уже 10 миллионов предварительных диагнозов, из них более миллиона - с начала этого года.
"Без ИИ развития не будет": Собянин об искусственном интеллекте в медицине

Во время приёма врач вносит в протокол осмотра жалобы пациента. Искусственный интеллект анализирует их и предлагает три наиболее вероятных предварительных диагноза. Специалист, изучив полученные данные, принимает окончательное решение по дообследованию и дальнейшему лечению. Плюсы такой системы - это экономия времени и исключение ошибок.

"Это действительно очень удобно, это очень удобный инструмент, который помогает, в первую очередь, и молодым врачам, которые только-только еще набираются опыта, да и опытным тоже очень помогает, потому что экономит время, нужно только нажать на одну кнопочку, и они прописывают весь диагноз", - рассказал заведующий отделением медицинской профилактики Артур Орландо.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Врачи в больнице
Врачи в больнице
Врачи в больнице
Врачи в больнице
Врач в больнице
Врач в больнице
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.