Началась реконструкция Центрального московского ипподрома

Работы продлятся три года

В столице на реконструкцию закрылся Центральный московский ипподром. Работы продлятся три года. Конный комплекс уже давно нуждался в ремонте, сообщает "ТВ Центр".

Многие объекты там находятся в предаварийном состоянии. Реставрация позволит существенно улучшить условия тренировок лошадей. Проведения соревнований и организации отдыха горожан. Подготовительные работы начнутся уже через месяц.

К началу 2026-го года в порядок приведут все строения и дорожки. У главного исторического здания обновят фасады. Интерьеры, живописные панно и скульптуры. На территории построят новый тренинг-центр и конно-спортивный комплекс. Модернизируют зрительные трибуны и беговые дорожки. На время реконструкции лошадей переселили в другие спортивные учреждения.

"Концепция предполагает полное сохранения ипподрома. Никаких объектов, не связанных с ипподромом, не планируется строить, никаких девелоперских проектов. Вся территория ипподрома предназначена для проведения тренировок, соревнований, также остается вся инфраструктура, будет обновлена. Будет соответствовать всем мировым требованиям", - рассказал руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

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