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Пассажир пытался незаконно провезти через Шереметьево $100 тысяч

15:04
  • вторник
  • 04 апреля 2023

Сейчас в России действуют ограничения на вывоз иностранной валюты

То ли не знал, то ли не хотел знать. В Шереметьево таможенники задержали бизнесмена, который пытался вывезти в Узбекистан 100 тысяч долларов.

Деньги 34-летний пассажир спрятал в своем багаже. Но вот дальше зелёного коридора пронести его не смог. Мужчину остановили для дополнительного досмотра. Он сам предъявил наличные. Инспекторы напомнили нарушителю, что сейчас в России действуют ограничения на вывоз иностранной валюты. На что мужчина ответил, что ни про какие запреты не знал.

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