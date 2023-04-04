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Момент ДТП в центре Москвы попал на видео

15:06
  • вторник
  • 04 апреля 2023

Автомобиль перевернулся

Автомобиль влетел в отбойник и перевернулся. В Москве выясняют обстоятельства ДТП, которое произошло накануне поздно вечером на Садовом кольце в районе метро "Маяковская", сообщает "ТВ Центр".

Момент аварии зафиксировала камера наблюдения. Видно, что "Рено Клио" начинает заносить и машина врезается в жёлтый куб ограждения. После этого автомобиль переворачивается и уже на крыше продолжает движение ещё несколько метров. Несмотря на такой кульбит, водитель серьёзно не пострадал.

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