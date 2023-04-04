В Москве назвали лауреатов литературной премии "Гипертекст"

Были поданы более трех тысяч заявок

В Москве впервые вручили новую премию "Гипертекст". Созданную в память о писателе Александре Чаковском, легендарном главреде "Литературной газеты".

Более трех тысяч заявок со всей России, а также зарубежных стран! За звание лучших боролись не только известные писатели, но и журналисты, и даже блогеры. Оказывается, и в социальных сетях можно показать высокий литературный стиль и тонкое чутьё вдумчивого критика. Кроме того, наград удостоились переводчики. И начинающие авторы. Впрочем, независимо от номинации, каждый лауреат получил денежную премию.

"Премия - это не только отбор лауреатов и вручение премии. Большое количество мероприятий, которые проходили во всех 9 федеральных округах, где мы рассказываем о премии. И, конечно же, пытались молодых писателей каким-то образом вытащить из тех, можно сказать, ситуаций, когда они по каким-то причинам менее известны, чем они заслуживают по качеству своих текстов", - отметил Максим Замшев, главный редактор "Литературной газеты", лауреат премии "Гипертекст".

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