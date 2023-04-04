В Новой Москве подросток спас мальчика из ледяной воды

Он не считает свой поступок подвигом

В Новой Москве подросток вытащил из пруда мальчика, который провалился под лёд. Рядом оказался Никита Страхов. Он, немедля ни секунды, бросился в холодную воду. По-другому поступить он не мог, но подвигом свой поступок не считает.

Никита с другом возвращались с баскетбольной площадки, когда вдруг выскочил мяч и упал в воду. Подростки остановились, и тут заметили мальчика, который исследовал ледяные глыбы на середине запруды.

Нога промокла, ребенок начал паниковать, когда понял, что находится на тонком льду. Старшие ребята кричали, чтобы он возвращался на берег, но он уже их не слышал. Дальше все произошло стремительно.

Мальчик истошно просил о помощи, намокшая одежда тянула вниз. Никита обнял ребенка в ледяной воде и помог добраться до берега. Момент спасения сняли соседи.

На берегу ребенок поблагодарил своего спасителя - и оба побежали домой снимать мокрую одежду и греться. Родители Никиты сначала испугались, а потом были поражены, что их сын рисковал жизнью, чтобы спасти ребенка. О случившемся узнали все соседи и в школе. Видео со спасением оказалось в интернете.

После прыжка в воду у Никиты сломался телефон, дома его сушили феном, но это не помогло. И соседи решили подарить герою новый.

Такого резонанса подросток не ожидал и очень благодарен всем за помощь. А особенно был рад узнать, что со спасенным мальчиком все в порядке - его мама звонила его родителям, чтобы еще раз сказать "спасибо" за мужество, смелость и доброту.

Наталья Тарасова, "ТВ Центр".

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