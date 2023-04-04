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Краснопресненскую набережную в Москве начали облицовывать гранитом

15:09
  • вторник
  • 04 апреля 2023

Отремонтируют также элементы чугунного ограждения

Краснопресненскую набережную - одну из самых красивых в Москве - начали облицовывать гранитом.

Необходимый ремонт столичных пристаней проводят регулярно. Сейчас очередь дошла и до Краснопресненской. Отремонтируют, а где нужно, и заменят не только гранитное покрытие, но и элементы чугунного ограждения. Обновят швы. Восстановят бетон в зоне водоспусков, сообщает "ТВ Центр".

Техники задействовано немного. Часть тротуаров на время работ пришлось закрыть, но движение транспорта не ограничено.

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