Краснопресненскую набережную в Москве начали облицовывать гранитом

Отремонтируют также элементы чугунного ограждения
Краснопресненскую набережную - одну из самых красивых в Москве - начали облицовывать гранитом.
Необходимый ремонт столичных пристаней проводят регулярно. Сейчас очередь дошла и до Краснопресненской. Отремонтируют, а где нужно, и заменят не только гранитное покрытие, но и элементы чугунного ограждения. Обновят швы. Восстановят бетон в зоне водоспусков, сообщает "ТВ Центр".
Техники задействовано немного. Часть тротуаров на время работ пришлось закрыть, но движение транспорта не ограничено.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"