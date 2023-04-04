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Шойгу оценил ядерное оснащение белорусской авиации

12:47
  • вторник
  • 04 апреля 2023

Министр отчитался о ходе боевых действий в Донбассе

Штурмовая авиация Вооруженных сил Белоруссии получила возможность наносить удары ядерным оружием. Об этом сообщил глава Минобороны России Сергей Шойгу.

Шойгу провёл совещание по обеспечению войск боеприпасами
Шойгу провел совещания по гособоронзаказу

"Часть белорусских самолетов штурмовой авиации получили способность наносить удары по объектам противника средствами поражения в ядерном оснащении", - заявил российский министр во время селекторного совещания в военном ведомстве.

Шойгу отметил, что НАТО усиливает антироссийский курс. Наращивается военная помощь Украине, есть планы по поставке более 200 западных танков. Глава Минобороны подчеркнул, что все это ведет к эскалации конфликта, передает РИА Новости. При этом, по словам Шойгу, Вооруженные силы России продолжают освобождать Донецкую и Луганскую народные республики.

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