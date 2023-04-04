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Песков отреагировал на призывы закрыть "Википедию"

13:08
  • вторник
  • 04 апреля 2023

Россиянам нужна проверенная информация

В Кремле прокомментировали слова главы СПЧ о том, что "Википедию" нужно закрыть как можно скорее.

Для начала нужно создать аналог, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в среду, 4 апреля.

"На различных форматах, на разных форумах и разных уровнях неоднократно высказывалась точка зрения, что нам нужен аналог википедии, который бы содержал проверенную информацию. Мы знаем, что в "Википедии" много искажений, неправды, ошибок исторических и фактологических. Поэтому создавать аналог нужно обязательно", - сказал Песков (цитата по "Известиям").

Ранее глава СПЧ Валерий Фадеев призвал отказаться от от "Википедии" из-за ее политизированности. По его словам, нужно как можно быстрее создать альтернативу и закрыть ее.

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