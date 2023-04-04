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Кремль готов принять контрмеры на вступление Финляндии в НАТО

13:25
  • вторник
  • 04 апреля 2023

Россия предпримет шаги, которые сочтет необходимыми

Вступление Финляндии в НАТО вынуждает Россию принимать контрмеры. Это еще больше обостряет ситуацию, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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"В Кремле считают, что это очередное обострение ситуации, что расширение НАТО - это посягательство на нашу безопасность, интересы Российской Федерации. Именно так мы и воспринимаем", - сказал Песков журналистам.

Представитель Кремля подчеркнул, что Россия обеспечит свою безопасность в тактическом и стратегическом плане. Москва предпримет такие шаги, которые, с ее точки зрения, будут необходимы, приводит слова Пескова ТАСС.

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